Denizli Teknolojik Fayton 'Payitaht'

Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde yaşayan iş insanı Haluk Şahin
'in ürettiği elektrik şarjlı fayton modeline yenisi eklendi. 'Payitaht' adı verilen son model araca yokuş kalkış ve iniş desteği, 3 ayrı fren ve müzik sistemi eklendi. 3 liraya şarj edilebilen aküsüyle 100 kilometreye kadar menzili ile dikkati çekti. Makine mühendisi işadamı Haluk Şahin, özellikle İstanbul
'daki adalarda atlara eziyet yapıldığını söyleyen hayvanseverlerin beğenisini toplayan elektrikli faytonlar üretiyor. 12 yıldır fayton üretimi yapan Şahin, ürününe ismini verdiği 'Fayoto'nun patentini de aldı. İlçedeki fabrikada 15 kişilik ekibiyle üretim yapan Şahin, şimdiye kadar sipariş üzerine ürettiği faytonları başta Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa
ülkelerine de gönderiyor.
İşadamı Şahin, son üretiminde 'Payitaht' adını verdiği faytonlara, son model araçlarda bulunan yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sitemi eklendi. Yeni donanımlarıyla üretilen faytonlar, atlı faytonların çıkamadıkları yokuşlara bile çok rahatlıkla çıkabiliyor. 4 ila 6 saat içinde şarj edilebilen faytonlar, 100 kilometreye kadar yol alabiliyor. Ayrıca 3 lira maliyetle şarj edilebilen aküleri dikkat çekiyor.
ATLARIN SPORTİF FAALİYETLERDE KULLANILMASINI İSTİYORUZ
İşadamı Haluk Şahin, normalde faytonların en az 2 atla çekildiğini, ürettikleri elektrikli faytonların 30 at gücünde olduğunu söyledi. Yeni tasarladıkları faytonlara donanımlar eklediklerini ifade eden Şahin, Faytonlarımız özellikle adalardaki atlara yapılan eziyetin önüne geçecek. Biz atların sportif faaliyetlerde kullanılmasını istiyoruz. Yeni nesil faytonlarda teknolojik ürünler de kullanıyoruz. Yeni, Payitaht modelimizde geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi ve müzik sistemi de bulunuyor. Elektrikli faytonlar 4 ila 6 saat içinde şarj edilebiliyor. 100 kilometreye kadar gidiyor ve şarjı 3 liraya mal oluyor dedi.
Sarayköy,Haluk Şahin,Denizli