Denizli Tekstili Paü Projesi ile 3d Yazıcılarla Tanışacak

14 Aralık 2018 Cuma 15:08



14 Aralık 2018 Cuma 15:08

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşe Özkal'ın yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK destekli "Denizli'de Tekstil Kültür ve STEAM ile Harmanlanıyor" adlı proje ile Denizli'nin yöresel tekstil ürünleri 3D yazıcı ile tanışacak.Tekstilin anavatanı Denizli'de sektörde yaşanan nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ve üniversitelerde tekstil mühendisliği bölümlerine tercihlerin giderek azalması Denizli'nin, sektörün ve dolayısıyla Türkiye'nin son dönemde önemli bir problemini teşkil ettiği kaydedildi. Bu problemin ileriye dönük olarak azalmasına çözüm olabilecek proje çalışmaları PAÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından üniversite sanayi işbirliği ile yürütüldüğü kaydedildi.Bu projelerden biri de PAÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından eğitim odaklı olarak yürütülen TÜBİTAK destekli "Denizli'de Tekstil Kültür ve STEAM ile Harmanlanıyor" projesi oldu. Bu proje ile lise öğrencilerinde yenilikçi uygulamaların, moda ve tasarımcı düşünmenin ve çok disiplinli çalışmaların önemi konusunda farkındalık oluşturmak, Buldan'ın geleneksel kumaşlarını tanıtmak ve tekstil alanına ilgi uyandırarak Tekstil Mühendisliği Bölümü'nün tanıtılmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor."Öğrenciler 3 boyutlu tasarım programlarını ve 3 boyutlu yazıcıları kullanacaklar"Projenin yürütücülüğünü üstlenen PAÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşe Özkal proje ile ilgi verdiği bilgilerde şunları söyledi:"Tekstil sektörü Denizli'mizin can damarlarından biridir. Farklı kesimler tarafından daha önce de pek çok kere ifade edildiği gibi katma değeri yüksek, AR-GE kapsamında değerlendirilebilecek yenilikçi, moda trendi oluşturma potansiyeli olan ürünlerin yetersizliği, hemen her kademede kalifiye eleman eksikliği ve özellikle tekstil mühendisliği bölümlerinin tercih edilirliğinin giderek azalması sektörün, bölümümüzün ve dolayısıyla ülkemizin problemleri arasındadır. Bu proje ile PAÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü olarak hem bölümümüze hem de milli eğitim ve orta vadede özel sektöre küçük de olsa bir katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Ana etkinlik olarak 3 boyutlu yazıcılar ile Denizli'nin kültürel miraslarından sayılan 'Buldan bezi' ürünler üzerine baskılar yapacağız. Bunun için öğrenciler 3 boyutlu tasarım programlarını ve 3 boyutlu yazıcıları kullanacaklar. Kullanacağımız yazıcılar Denizli'de üretilmektedir. Gerçekleştirilecek olan diğer etkinlikler arasında batik boyama ve masa üstü tezgahlarla el dokuması da olacak. Ayrıca öğrencilere, proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler esnasında kullanılan 3 boyutlu yazıcılar, bunların sarf malzemeleri ve tasarım programlarının sadece kullanıcı ve uygulayıcısı değil aynı zamanda bunların üreticisi olabilecekleri motivasyonunu da vererek öğrenim hayatlarının devamında ve kariyer hayatlarında edindikleri bu farkındalık doğrultusunda çalışmalarını arzu ediyoruz." - DENİZLİ