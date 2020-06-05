DENİZLİ 'Termal cennet', ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

'Termal cennet', ziyaretçilerini ağırlamaya başladıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bulunan, şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt Mahallesi'ndeki termal oteller, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

05.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:57
'Termal cennet', ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bulunan, şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt Mahallesi'ndeki termal oteller, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre ziyaretçi ağırlayamayan Karahayıt Mahallesi'ndeki termal oteller, normalleşme süreciyle birlikte yeniden şifa dağıtmaya başladı. Bölgedeki oteller, 1 Haziran itibariyle ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı. Türkiye'nin en önemli termal bölgelerinden olan Karahayıt'a gelen vatandaşlar, sıcaklığı yaklaşık 40 derece olan kırmızı suya girip havuzların keyfini çıkarıyor. Kırmızı travertenlerin bulunduğu ve 'termal cennet' olarak da bilinen Karahayıt'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında, otellerde hijyen kuralları ön planda tutuluyor. Müşterilerin ilk olarak otel girişinde ateşleri ölçülüyor. Havuzlar da şezlonglar sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleştirilirken, tek kullanımlık terlik, havlu ve bornoz müşterilerin kullanımına sunuluyor. Otel içerisinde düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor.
'GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK'
Karahayıt'taki bir otelin genel müdürü Murat Taşlıcalı, uzun bir süre sonra ilk müşterilerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Otelde, temizlik ve hijyen kurallarına özen gösterdiklerini ifade eden Taşlıcalı, "Koronavirüs nedeniyle biz de normalleşme sürecine kadar hizmetimizi durdurmuştuk. Bakanlığın verdiği kurallar çerçevesinde önlemlerimizi alıp faaliyete başladık. Güzel bir başlangıç yaptık. Uzun bur sürenin ardından ilk müşterilerimizi aldık. Hafta sonları için yoğun rezervasyonlar alıyoruz. İlerleyen zamanlarda da hafta içi ziyaretçi sayılarının da artacağını düşünüyoruz" dedi.
ZİYARETÇİLER MEMNUN
Pamukkale ve Karahayıt'ı gezmeye gelen Feridun Çetin, bölgenin doğal güzelliğiyle kendisine hayran bıraktığını belirtip, "Burası çok güzel bir yer. Tavsiye üzerine Karahayıt'a geldik. Termal suya gireceğiz. Konaklayacağımız otel temiz ve hijyenik" dedi.
Otelin ilk müşterilerinden olduğunu belirten Hüseyin Şişek, "Umarım her şey bir an önce normale döner. Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçirdik. İş gezisi için Denizli'ye geldim. Denizli'nin şifalı suları meşhur. Gelmişken bundan faydalanmak istedik" diye konuştu.
İzmir'den gelen Ayşe Çetin ise, "Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil yapmak istedim. Otelde fazla kimse yok ancak koronavirüs önlemleri çok sıkı tutuluyor. Burada şifalı olan termal sularına gireceğim. Burada 36 derece ısıda bir havuz da var. Pamukkale travertenleri buraya çok yakın olduğu için muhakkak oraya da gideceğim. 'Beyaz cennet'i de keşfetmek istiyorum" dedi. DENİZLİ ’Termal cennet’, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karahayıt, Pamukkale, Denizli, Termal, Güncel, Haber

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