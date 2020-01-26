Haberler » Güncel » Denizli Ticaret Odası Elazığ ve Malatya'ya 2 TIR yardım yolladı - Haber

Denizli Ticaret Odası Elazığ ve Malatya'ya 2 TIR yardım yolladı

Denizli Ticaret Odası (DTO), Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 2 tır dolusu süt ve su gönderdi.

26.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:46Denizli Ticaret Odası Elazığ ve Malatya'ya 2 TIR yardım yolladı
Ticaret Odası (DTO), Elazığ ve 'daki depremzedeler için 2 tır dolusu süt ve su gönderdi.

DTO bölgedeki koordinasyon merkezleri ve kurumlarla yaptığı görüşmeler sonucunda ihtiyaç duyulan süt ve sudan oluşan acil ihtiyaç ve genel tüketim kalemlerinden oluşan yardım malzemelerini hazırlattı. İlk etapta 2 TIR dolusu 95 bin adet süt ile 17 bin 856 adet sudan oluşan yardımı, ihtiyaç duyanlara ulaştırılmak üzere, afet koordinasyon merkezine gönderiyor.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, deprem bölgesindeki koordinasyon noktalarıyla gerekli görüşmeler sağlanmasının ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar hızla hazırlanmaya başlandıklarını ve yola çıkacaklarını kaydetti. Başkan Erdoğan, "Her türlü imkanımızı seferber ettik. Denizli Ticaret Odası olarak, hızla hareket ederek, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardımcı olabilmek için gerekli hazırlığı yaptık. Bölgeye, 2 TIR dolusu yardım yolluyoruz. İlk etapta, üyelerimizin katkılarıyla 2 TIR dolusu 95 bin adet süt ile 17 bin 856 adet sudan oluşan yardım gidecek. Araçlarımızı, ihtiyaç duyanlara ulaştırılmak üzere, bölgede dağıtımları sevk eden afet koordinasyon merkezine yolluyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaç tespit ettikçe, onlara da cevap vereceğiz. Dualarımız da afetzedelerimizle" dedi. - DENİZLİ

Malatya, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:22  Kazım Karabekir vefatının 72. yılında anıldı
19:22  Perulular feshedilen Kongre'ye yeni üye seçmek için sandık başında
19:20  Kastamonu'da depremzedeler için yardım kampanyası
19:18  Binali Yıldırım, Doğanyol'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması
19:17  Binali Yıldırım, Doğanyol'da depremzedeleri ziyaret etti
26.01.2020 19:28:40