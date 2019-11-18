Denizli Ticaret Odası'ndan Müjde Açıklaması

Denizli'de ilk defa düzenlenen Uygulamalı İngilizce Dış Ticaret Eğitimi'nden mezun olanlara Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan sertifikalarını verdi. Başkan Erdoğan, bu tür bir eğitim bölgede ilk kez düzenlendiğini ve DTO üyeleri ile vatandaşların, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.



Denizli Ticaret Odası (DTO), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)'nın Teknik Destek Programı kapsamında, Uygulamalı İngilizce Dış Ticaret Eğitimi gerçekleştirildi. 60 saat içerisinde 23 kişinin tamamladığı eğitimde, dış ticaret temelleri, iş akışı, ödeme ve teslim yöntemleri, Pazar araştırması, yazışmalar ve kanunlar gibi konular ile İngilizce ve dijital ortamda uygulamalı olarak işlendi.



"Bölgemizde, İlk Kez İngilizce Dış Ticaret Eğitimi Verildi"



Sertifika dağıtım töreninde konuşma yapan Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ilk etapta 58 kişinin başvurduğunu belirtti. Erdoğan, "Eğitimi verecek eğitmenimizle birlikte, bunların arasından İngilizce seviyesi yeterli durumdaki 23'ünü seçtik. Bu seçimde, kursumuza, özellikle dış ticaret potansiyeli bulunan ve değişik sektörlerden gelen katılımcılar sağlamaya da özen gösterdik. Bu eğitim, bölgemizde Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Teknik Destek Programı'yla ilk kez düzenlendi. Değerli hocamız BHL Danışmanlık Kurucusu Sayın Hakan Akın'a emeklerinden, GEKA'ya ve Genel Sekreteri Sayın Özgür Akdoğan'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sertifikalarınız hayırlı ve uğurlu, yolunuz açık olsun." dedi.



"5 Milyon Euro hibe bütçeli Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi"



Erdoğan konuşmalarının devamında ise, üyeler ile vatandaşların, kişisel ve mesleki gelişimleri için imkan ve katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, "Geçen yıl belirlediğimiz bir takvim dahilinde, 2019'da Finansman ve Muhasebe, Dış Ticaret, e-ticaret, e-ihracat, Endüstri 4.0 ve buna benzer 24 farklı eğitim planladık. Bugün itibarıyla, 19'unu tamamladık. Bu arada, bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak illere de imza atmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nden destekli, 5 Milyon Euro hibe bütçesi olan Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi yakında hayata geçiriyoruz. Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde, 1000 metrekarelik kapalı yer ayarladık. İsteyenler, yenilikçi ürünleri için burada çalışıp, prototip yani örnek, numune üretim yapabilecek. Bunun için gerekli modern bir makina parkı oluşturacağız. Denizli tarihindeki en yüksek bütçeli proje olan bu projemizi, başlama aşamasına kadar getirdik" diyerek müjde verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA