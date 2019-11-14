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Denizli tır'ın çarptığı traktör kanala devrildi 1 yaralı

TIR'ın çarptığı traktör kanala devrildi 1 yaralıDenizli'nin Sarayköy ilçesinde, TIR'ın arkadan çarpması sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Yakup Ceylan yaralandı.

14.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:44
TIR'ın çarptığı traktör kanala devrildi 1 yaralı
'nin Sarayköy ilçesinde, TIR'ın arkadan çarpması sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Yakup Ceylan yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Sarayköy ilçesi çıkışında meydana geldi. İlçeden Denizli yönüne giden Hüseyin A. yönetimindeki 20 GM 386 plakalı TIR, önünde seyir eden Yakup Ceylan yönetimindeki 20 LE 508 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör, yol kenarındaki içinde bir miktar su bulunan sulama kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Traktörün kabini içinde sıkışan yaralı Ceylan, itfaiye ekiplerinin yaptığı yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli tır'ın çarptığı traktör kanala devrildi 1 yaralı

Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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