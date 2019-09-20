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Denizli tır, iş makinesi çarptı 2 yaralı

TIR, iş makinesi çarptı 2 yaralıDenizli'nin Honaz ilçesinde TIR'ın iş makinesine çarpmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

20.09.2019 09:28
TIR, iş makinesi çarptı 2 yaralı
Denizli'nin Honaz ilçesinde TIR'ın iş makinesine çarpmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Yay yönetimindeki 32 DB 427 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, operatörünün ismi öğrenilemeyen iş makinesine çarpıp, şarampole devrildi. Kazanın ardından alev alan TIR'ın şoförü Yay ile iş makinesinin operatörü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, TIR'daki yangın ise itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Denizli tır, iş makinesi çarptı 2 yaralı

Denizli, Honaz, Güncel

Kaynak: DHA

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