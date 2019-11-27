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Denizli torunu için 70 yaşında model oldu

Torunu için 70 yaşında model olduDenizli'de yaşayan Ayşe Kavak (70), torununun düzenlediği sanat etkinliğinde resim tutkunu gençlere modellik yaptı.

27.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:02
Torunu için 70 yaşında model oldu
'de yaşayan Ayşe (70), torununun düzenlediği sanat etkinliğinde resim tutkunu gençlere modellik yaptı. Karakalem resim yapan gençler, etkinliğin düzenlediği parkta yarım saat boyunca hareketsiz bir şekilde duran Kavak'ın portresini çizdiler.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Su Yıldız (25), okul arkadaşları Arda Biçen (27) ve Aleyna Varol (27) ile birlikte 'Çamlık'ta sanat var' isimli bir etkinlik düzenledi. Resim, müzik ve tiyatroyla ilgilenen yaklaşık 200 kişi, etkinliğe katıldı. Katılımcılar, doğayla iç içe bir ortamda sanatsal faaliyetlerde bulundu. Tiyatro oyunları sahnelendi, konserler verildi. Etkinliğin en ilgi çekici bölümlerinden biri ise, resim atölyesi çalışması oldu. Resim sanatına ilgi duyan yaklaşık 30 kişi, kağıt ve kalemlerini hazırlayarak yerlerini aldı. Resim etkinliğinin modelliğini, Yıldız'ın babaannesi Ayşe Kavak üstlendi. Elinde bastonuyla birlikte yavaş adımlarla kendisini çizecek olan gençlerin karşısına geçen Kavak, hazırlanan sandalyeye oturdu. Sol eliyle bastonunu tutan ve resim tutkunlarına yarım saat boyunca kıpırdamadan poz veren Kavak, ilgi odağı oldu. Parkta gezintiye çıkan ve etkinliği gören çok sayıda vatandaş, cep telefonlarıyla Kavak'ın fotoğraflarını çekti.
'SANAT ÇALIŞMALARI İÇİN GENÇLERE KATILMAK GÜZEL'
Gençlerin sanatla ilgilenmesine yardımcı olmaya çalıştığını belirten Kavak, Bugün benim torunumun en mutlu günlerinden biri. Etkinlik düzenlediler, ben de onlarla birlikte buraya geldim. Ben manken oldum, onlar da benim resmimi çizdi. 70 yaşında torunum için manken oldum. Onu çok seviyorum, onun için canımı da veririm. Hiç zorlanmadım. Sandalyemde oturdum. Sanat çalışmaları için gençlere katılmak güzel. Elimden geldiği kadar onlara yardımcı olmak isterim diye konuştu. Etkinliği düzenleyenlerden Ayşe Su Yıldız ise babaannesi hakkında şunları söyledi Babaannem bana bu konularda çok destek veriyor. Kendisi 70 yaşında olmasına rağmen bu konularda çok aktif. Bize model olarak destek verdi. Görenler şaşırdı ve komik buldu. Babaannem sürekli onu çizdiğim için model olmaya alışık. Yarım saat boyunca kıpırdamadan bekledi.
Denizli torunu için 70 yaşında model oldu

Denizli, Kavak, Güncel

Kaynak: DHA


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