Denizli travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu o anları anlattı

Travertenlere düşen yamaç paraşütü pilotu o anları anlattıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün Çinli çocuk turistle yamaç paraşütüyle tandem yaparak, atladıktan sonra travertenlere düşerek yaralanan pilot Kamil Can Turan (23), hastaneden taburcu oldu. Travertenlerin üzerinde türbülanslı havaya denk geldiği için kanadın kapandığını söyleyen Turan, o andaki amacının paraşütteki yolcuyu en güvenlik şekilde yere indirmek olduğunu belirti.Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan, turist olarak gelen Çinli bir çocukla, Dinamit Tepesi'nden, yaklaşık 450 metre yükseklikten, dün tandem atlayışı yaptı. Bir süre havada süzülen Turan, inişe geçtiği sırada paraşütün hakimiyetini kaybetti. Turan ve Çinli çocuk, paraşütle travertenlere düştü. Paraşütün düştüğünü görenler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Vatandaşlarda travertenlere tırmanıp, yardım etmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralanan pilot Turan'ı sedyeyle ambulansa taşıdı. Düşme sırasında Çinli turist yara almadı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan, tedavisinin ardından taburcu edildi.Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan, olay anının anlattı. 4 yıldır yamaç paraşütü pilotu olduğunu ifade eden Turan, "Çinli turistle birlikte 450 metre yükseklikteki Dinamit Tepesi'nden uçtuk. Her zamanki rotamızı kullandım. Havada uçmaya müsaitti. Travertenlerin üzerinden geçerken ters bir türbülanslı havaya denk geldik. O sırada kanat kapandı, aldığım eğitimlerde burada kendini gösterdi. Amacım yolcuyu koruyarak güvenlik şekilde indirmekti. Güvenli bir şekilde en iyi inebileceğim yer yakın olan travertenlerdi. Sert bir iniş oldu. İnişin ardından hemen yolcuyu kontrol ettim. Kendisinin durumu gayet iyiydi. Daha kötü bir sonuç olabilirdi ama aldığımız eğitimler ve tecrübeden dolayı hafif şekilde atlattık" dedi.Turan, bir süre dinlendikten sonra Pamukkale'de uçmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.