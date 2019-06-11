DENİZLİ TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke olmalıyız

TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke olmalıyız Denizli
'de toplantıya katılan TÜRKONFED Başkanı Osman Turhan, hayatın her alanında hız ve verimlilik esaslı büyük bir devrim yaşandığını, dijital yeni bir dünyanın kurulduğunu belirterek, "Teknolojiyi tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek verimlilikle yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşme aradığımız kaldıraçtır" dedi.
Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla Türkiye İş Bankası
iş birliğiyle 2018'de harekete geçen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED), 'Dijital Anadolu Projesi', 5 kentte 1500 KOBİ'ye ulaştı. Projenin 2019 yılı ilk toplantısı, Denizli'deki bir otelde yapıldı. Güney Ege
Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan
, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turhan
, GESİFED Başkanı Aysun Nalbant, İş Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, oda başkanları ve iş adamları katıldı.
'DİJİTALLEŞME ARADIĞIMIZ KALDIRAÇTIR'
Toplantıda konuşan TÜRKONFED Başkanı Turhan, hayatın her alanında hız ve verimlilik esaslı büyük bir devrim yaşandığını ve dijital yeni bir dünyanın kurulduğunu vurguladı. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için ekonominin rekabetçilik gücünü artırmak gerektiğini ifade eden Turhan, "Tüm sektörlerimiz, işletmelerimiz ve özellikle ekonominin can damarı olan KOBİ'lerimizin, rekabetçilik gücünü geliştirmeye odaklanmak gerekiyor. KOBİ'lerin, teknoloji odağında, değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri, nitelikli insan kaynağından üretim ve ihracata, kendi değer zincirlerini dönüştürmeleri önem kazanıyor. Teknolojiyi tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek verimlilikle yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşme aradığımız kaldıraçtır" dedi. Turhan, yüksek teknolojiyi kullanarak ekonomik kalkınmanın mümkün olduğunu ifade etti.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise, dijital yatırımların sadece bir seferlik yapılmasının yeterli olmayacağını ve süreklilik gerektirdiğini ifade ederek, "Önemli olan şirketinizin ihtiyaçlarına hangi teknolojinin uygun olduğunu tam anlamıyla seçebilmektir. Bu noktada da KOBİ'lerimizin AR-GE için bütçe ayırmalarının yanında, doğru teknolojik yatırımları yapmaları uzun vadeli katma değer yaratması açısından önemli" diye konuştu.
Kaynak: DHA
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