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Denizli ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı 13 yaralı

DENİZLİ Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı 13 yaralıUkraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı 13 yaralıDenizli'nin Acıpayam ilçesinde, Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktör ile çarpıştı.

24.10.2019 11:45
DENİZLİ Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı 13 yaralı
Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı 13 yaralı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktör ile çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Denizli- Antalya Karayolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Antalya yönüne giden ve Ukrayna uyruklu turistleri taşıyan Mahmut Bozkurt yönetimindeki 07 AFC 656 plakalı minibüs, iddiaya göre kavşaktan ana yola çıkan Recep Orman'ın kullandığı 03 AAR 325 plakalı traktöre çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs, yoldan çıkarak, şarampole düştü.
Minibüs şoförü Bozkurt ve traktör sürücüsü Orman ile Ukraynalı 10 turist ve 1 Türk rehber yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Denizli ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı 13 yaralı

Acıpayam, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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