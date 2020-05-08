Haber, Son Dakika, Haberler

DENİZLİ Unutulmaz çizgi film karakterleriyle nikahlarını kıydılar

Unutulmaz çizgi film karakterleriyle nikahlarını kıydılarDENİZLİ'de Emre ve Selin Taşbaş çifti, nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine 'Taş Devri' isimli çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kostümlerini giydi.

08.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:02
Unutulmaz çizgi film karakterleriyle nikahlarını kıydılar
DENİZLİ'de Emre ve Selin Taşbaş çifti, nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine 'Taş Devri' isimli çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kostümlerini giydi. Unutulmaz bir nikahla dünya evine girdiklerini belirten Damat Emre Taşbaş, "Koronavirüs salgını nedeniyle ilkel günlere döndüğümüz bu günlere biraz neşe katmak istedik" dedi. Denizli'de yaşayan Emre ve Selin Taşbaş çifti, koronavirüs nedeniyle yapmayı planladıkları düğünü erteledi. Çift bu sebeple nikah yapmaya karar verdi. Merkezefendi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen nikah törenlerine farklılık katmak isteyen Çift, gelinlik ve damatlık yerine Taş Devri adlı çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kıyafetlerini giydi. Çift. Çizgi film karakterlerinin kostümleri içerisinde, mutluluğa imza atarak hayatlarını birleştirdi.
Damat Emre Taşbaş, kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirtip, "Koronavirüs salgını nedeniyle düğünümüzü ertelediğimiz için nikahımız basit olsun istemedik. Hem de virüsten dolayı ilkel günlere döndüğümüz bu günlere biraz neşe katmak istedik. Geçmişe dönüp baktığımızda bu kasvetli günlere odaklanmak istemedik. Anı kalsın istedik. İlkel çizgi film kahramanları olan Fred ve Vilma Çakmaktaş olduk. Çok güzel tepkilerle karşılaştık. Sosyal mesafeyi koruyarak beraber fotoğraf çektirmek isteyen bir çok kişi oldu. Çok eğlenceli bir anı bıraktık yaşamımıza. Arkadaşlarımız, akrabalarımız çok mutlu oldular" dedi. DENİZLİ Unutulmaz çizgi film karakterleriyle nikahlarını kıydılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Frederico Chaves Guedes, Denizli, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca’ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker’i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Bartın’da 11 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Haber
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu Haber
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Haberler››Güncel››DENİZLİ Unutulmaz çizgi film karakterleriyle nikahlarını kıydılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:32: Erzurum Havalimanı'nda çalışmalar yeniden başladı - Haber 14:32: Banka önlerinde sosyal mesafe uyarıları - Haber 14:32: Balıkesir'de zeytin ağaçlarının kesildiğini iddia eden vatandaşlar suç duyurusunda bulundu - Haber 14:32: Şanlıurfa'da gürültü kavgası: 5 yaralı - Haber 14:32: Uzunyayla Çerkez peynirinin tescilinde analiz aşamasına gelindi - Haber 13:11: Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı - Haber 13:04: Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu - Haberler 13:03: Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti - Haber 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler 14:18: Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi - Magazin