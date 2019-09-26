Denizli ürettikleri roketle havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyorlar

Ürettikleri roketle havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyorlar

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Hazar Roket Takımı, 'Hiera 3000' isimini verdikleri roketle, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST 2019) 'Yüksek İrtifa' kategorisinde 1'inci oldu. Hazar Takım Kaptanı PAÜ Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisi Serhat Duras, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine destek olmak istediklerini belirterek, Projelerimizle roket ve havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyoruz dedi.

PAÜ Mühendislik Fakültesi'nde okuyan 11 öğrenci tarafından geçen yıl kurulan Hazar Roket Takımı, ürettikleri 'Hiera 3000' isimli roketle, 17-22 Eylül arasında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2019'a katıldı. 'Yüksek İrtifa' kategorisinde düzenlenen yarışmada roketleri, 3 bin metre yüksekliğin üzerine çıkarak, 1'ncilik elde etti. Takım lideri Mehmet Serhat Duras ile Sena Öğün, Mertcan Uysaler, Cem Topuk, Ece Cengiz, Mert Karaaslan, Umut Çağlar Boztepe, Mustafa Zabun, Uğur Yiğit, Talha Sorkun ve Egemen Mert'ten oluşan Hazar Roket Takımı'na ödüllünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

ROKET 3 BİN METREYE ÇIKABİLİYOR

Hazar Takım Kaptanı PAÜ Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisi Serhat Duras, 'Hiera 3000' adını verdikleri roketi 9 aylık hummalı bir çalışmanın ardından tamamladıklarını söyledi. Duras, 22 kilo ağırlığında ve 2 metre 30 santimetre uzunluğundaki roketlerinin 4 kilo yük taşıma kapasitesinin bulunduğunu kaydetti. Roketlerinin 3 bin metre yüksekliğe çıkabildiğini ifade eden Duras, uçuşun ardından yere paraşütle iniş yapabildiğini belirtti. Serhat Duras, TEKNOFEST 2019'da birincilik elde ettiğimiz için mutluyuz. Yoğun bir çabamız vardı, bunun karşılığını aldık diye düşünüyorum. Bizler üretmeyi seven gençleriz. Milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kullandığımız çoğu parçayı kendimiz ürettik. Kullandığımız yazılımlar tamamen bize ait. Projelerimizle roket ve havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyoruz dedi.

PAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Meran ise, öğrencilerinin başarılarıyla gururlandıklarını kaydederek, şunları söyledi

Hazar Takımı'nı üstün başarılarından dolayı kutluyorum. Bu proje, Pamukkale Üniversitesi'nin eğitim seviyesinin, kalitesinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi oldu. Bu başarıyı gören diğer öğrencilerimizin de yeni projelerde yer alacağına inanıyorum. Bu proje, Türkiye'deki genç nesle güvenmemiz gerektiğini gösterdi. Gençlerimize sahip çıktığımız zaman, maddi- manevi desteklediğimiz ve gerekli ortamları hazırladığımız zaman her şeyi başarabileceklerini bize gösteriyorlar. Öğrencilerimizin aldığı başarı, iyi eğitimin ve çalışmanın bir ispatıdır. Bu gençlerimize güvenelim, onlar bizim geleceğimize sahip çıkacaklar. Geleceğimiz bence güvence altında, kimse endişelenmesin.

Kaynak: DHA