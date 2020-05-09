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DENİZLİ Uyuşturucu şüphesiyle durdurulan otomobildeki kişilere para cezası

Uyuşturucu şüphesiyle durdurulan otomobildeki kişilere para cezasıDENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde taşıdığı şüphesiyle durdurulan otomobildeki 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

DENİZLİ Uyuşturucu şüphesiyle durdurulan otomobildeki kişilere para cezası
09.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:49
Uyuşturucu şüphesiyle durdurulan otomobildeki kişilere para cezası
DENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde taşıdığı şüphesiyle durdurulan otomobildeki 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille kente uyuşturucu sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, takibe aldıkları otomobili Şahin Tepesi mevkisinde önünü keserek durdurdu. Araçta bulunan Soner Y. Koray Ü. ve Halil Ö. gözaltına alındı.
Otomobil, narkotik polisleri tarafından didik didik arandı. Yapılan aramada uyuşturucu madde bulunamadı. Serbest bırakılan Soner Y. Koray Ü. ve Halil Ö.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira, toplamda ise 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Şüphelilerin Antalya'dan geldikleri ve uyuşturucu madde ticareti suçundan kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Güncel, Haber

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