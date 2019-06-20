20.06.2019 13:43
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DENİZLİ Uyuşturucudan ölüme 3 gözaltı

Uyuşturucudan ölüme 3 gözaltıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ahmet Y., uyuşturucu hap kullanması sonucu komaya girerek, öldü.

Uyuşturucudan ölüme 3 gözaltı
Denizli'ninPamukkaleilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ahmet Y., uyuşturucu hap kullanması sonucu komaya girerek, öldü.Polisekipleri olayla ilgili 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.
Akhan Mahallesi'nde yaşayan işsiz Ahmet Y., dün (çarşamba) saat 06.00 sıralarında, yol kenarında yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Ambulansla DenizliDevlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Y., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pamukkale Üniversitesi HastanesiAdli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiye göre, Ahmet Y. çok sayıda uyuşturucu hap içmesi sonucu komaya girerek öldüğü tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ahmet Y.'nin ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Uyuşturucuyu sattığı belirlenen İ.A., G.K. ve O.A., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 89 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.DENİZLİ Uyuşturucudan ölüme 3 gözaltı
Kaynak: DHA
Denizli,Pamukkale,Güncel

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