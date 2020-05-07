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DENİZLİ Uyuşturucudan tutuklanan zanlının eşi 'Adem ne yaptın sen'

Uyuşturucudan tutuklanan zanlının eşi 'Adem ne yaptın sen'DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, evleri ve ahırlarında saksılarda izinsiz hintkeneviri yetiştirip, sattıkları belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

07.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:56
Uyuşturucudan tutuklanan zanlının eşi 'Adem ne yaptın sen'
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, evleri ve ahırlarında saksılarda izinsiz hintkeneviri yetiştirip, sattıkları belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Adem Taş, cezaevine götürülürken eşi arkasından, "Adem ne yaptın sen" diye defalarca kez seslendi ancak cevap alamadı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat çalışmasıyla Buldan ilçesinin Dımbazlar Mahallesi'nde iki kişinin saksılarda hintkeneviri yetiştirip, sattığını belirledi. Dün şüpheliler Adem Taş (45) ve Ahmet Yeşilkaya'nın (43) evlerine JASAT, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile operasyon düzenledi. İki kişinin evlerinde yapılan aramalarda, çatı, balkon ve ahırda saksılara dikilmiş toplam 600 kök dişi hintkeneviri, kaçak üretildiği belirlenen 20 litre rakı, ruhsatsız 1 av tüfeği ve 1 tabanca, 50 mermi ele geçirdi. Jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Adem Taş ve Ahmet Yeşilkaya tutuklandı. Adliye çıkışında, eşi cezaevine götürülmek üzere jandarma aracına bindirilen Adem Taş'a, "Adem ne yaptın sen" diye defalarca kez seslendi ancak cevap alamadı. DENİZLİ Uyuşturucudan tutuklanan zanlının eşi ’Adem ne yaptın sen’

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Denizli, Buldan, Güncel, Haber

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