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Denizli Valiliği, koronavirüsle ilgili asılsız haber ve paylaşım yapanlara yasal işlem başlattı

Denizli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili sosyal medya üzerinden vatandaşları yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişiler hakkında yasal işlem başlattı.

20.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:22
Denizli Valiliği, koronavirüsle ilgili asılsız haber ve paylaşım yapanlara yasal işlem başlattı
Denizli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili sosyal medya üzerinden vatandaşları yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişiler hakkında yasal işlem başlattı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında salgınla alakalı yanıltıcı ve asılsız haberlerin paylaşıldığı anımsatıldı.
Açıklama, "Bu konuyla ilgili sosyal ağlar üzerinden milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Yeni tip koronavirüs vakası ile ilgili gerçek ve güncel bilgiler Sağlık Bakanlığımız tarafından halkımızla paylaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Suç işlemeye tahrik suçundan gözaltına alınan iki kişiden birinin tutuklandığının bildirildiği açıklamada, yaptığı koronavirüs paylaşımı nedeniyle bir kişiye de "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan adli işlem yapıldığına değinildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Denizli, Güncel

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