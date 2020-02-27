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Denizli Valiliği'nden 'koronavirüs' açıklaması

DENİZLİ Valiliği, 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 3 kişinin numune sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

27.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:20Denizli Valiliği'nden 'koronavirüs' açıklaması

DENİZLİ Valiliği, 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 3 kişinin numune sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün , Kırgız ve Afgan uyruklu 3 kişinin yüksek ateş ve burun akıntısı gibi şikayetlerle Denizli Devlet Hastanesine başvurduğu, numunelerinin alınmasının ardından enfeksiyon hastalıkları servisinde gözlem altına alındıkları belirtildi. , şüphesi taşıyan hastaların sonuçlarının negatif çıktığı kaydedilen açıklamada, "İran (18 yaş),  Kırgız  (27 yaş) ve Afgan uyruklu (21 yaş) hastaların numunelerinin sonuçları, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından negatif olarak tespit edilmiş, 3 yabancı uyruklu vatandaşta da koronavirüsüne rastlanmamıştır" denildi.



Koronavirüs, Denizli, İran, Sağlık

Kaynak: DHA

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