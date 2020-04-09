Denizli Valiliği ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı
Denizli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan'ın başkanlığında olağanüstü toplandı.
09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:32
Denizli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan'ın başkanlığında olağanüstü toplandı. Denizli Valiliğine ulaştırılan maskelerin vatandaşlara dağıtılması için gerekli hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Ücretsiz olarak dağıtılacak olan maskelerin kamu hizmetlerinin sunulduğu kapalı, açık yerler, pazar yerleri, toplu taşıma araçları ve yol kontrol noktaları başta olmak üzere vatandaşların kolayca erişebilecekleri yerlerde kamu görevlileri tarafından dağıtımının sağlanacağı belirtildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA