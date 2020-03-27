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Denizli Valiliği yaşlı vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı!

Denizli Valiliği, korona virüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan 65 yaş ve üstü yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubun' üzerinden yapılmak istenen dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:49
Denizli Valiliği yaşlı vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı!
Denizli Valiliği, korona virüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan 65 yaş ve üstü yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubun' üzerinden yapılmak istenen dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 22 Mart itibariyle Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yaşlılara hizmet vermeye başladıkları belirtildi. Açıklamada son günlerde bazı art niyetli kişiler tarafından vatandaşların evlerine gidilerek Vefa Sosyal Destek Grubundan geldiklerini belirterek dolandırıcılık teşebbüslerinin yapılmaya çalışıldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Talebiniz dışında sizlere ulaşarak Vefa Sosyal Destek Grubu olarak geldiğini belirten kişilere hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşılması halinde polis veya jandamaya ihbarda bulunulması önemle rica olunur." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: 22 Mart, Denizli, Güncel

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