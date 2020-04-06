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Denizli Valiliğinden CHP Sözcüsü Öztarak'ın iddialarına yalanlama

Denizli Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztarak'ın Çal ilçesi Denizler Mahallesi'nin karantina altına alındığı ve burada yaşayan vatandaşların ihtiyaçları karşılanırken bedelinin sonradan ödenmek üzere bakkal defterine yazdırıldığı şeklindeki iddiaların gerçeği...

06.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:24
Denizli Valiliğinden CHP Sözcüsü Öztarak'ın iddialarına yalanlama
Denizli Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztarak'ın Çal ilçesi Denizler Mahallesi'nin karantina altına alındığı ve burada yaşayan vatandaşların ihtiyaçları karşılanırken bedelinin sonradan ödenmek üzere bakkal defterine yazdırıldığı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, CHP Sözcüsü Faik Öztarak'ın Denizli Mahallesi'nde uygulanan karantina ile ilgili bazı vatandaşların sıkıntı içinde olduğuna dair iddialarda bulunduğu hatırlatıldı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Gerçeği yansıtmayan bu iddianın aslı şu şekildedir. Öncelikle Denizler Mahallesi için alınmış bir karantina kararı bulunmamaktadır. Adı geçen mahallede 2 Nisan 2020 tarihinde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir vatandaşımızın temas ettiği yakınları (iki evde toplam 11 kişi) tedbiren evlerinde kontrol altında tutulmaktadır. Tedbiren gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları, 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızda olduğu gibi Çal Kaymakamlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaktadır. Basın açıklamasında iddia edildiği gibi ihtiyaçların karşılandıktan sonra bedelinin bakkal defterine yazdırılmasının gerçekle örtüşen hiçbir yanı bulunmamaktadır" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli, Çal, Güncel
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