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Denizli Valiliğinden "huzurevinde şiddet iddialarına" ilişkin açıklama Açıklaması

Denizli Valiliği, "huzurevinde şiddet ve görevi ihmal iddialarına" ilişkin idari ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

11.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:10Denizli Valiliğinden
Valiliği, "huzurevinde şiddet ve görevi ihmal iddialarına" ilişkin idari ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilik, bir internet sitesinde yer alan Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile ilgili "Huzurevine yönelik skandal iddialar" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "huzurevinde, bir yaşlının oda arkadaşının gözü önünde personel tarafından kemikleri kırılıncaya kadar dövüldüğü, evci çıkan başka bir yaşlının saçlarının tamamen bit kapladığını ailesinin fark ettiği, ara öğünde son kullanma tarihi geçmiş meyve suyu dağıtıldığı, bir jiletle onlarca yaşlının tıraş edildiği, banyo süresinin en fazla 5 dakika olduğu, bu korkunç ve tüyleri diken diken eden olaylara isyan eden personele tutanak üzerine tutanak yağdırıldığı" şeklinde iddiaların habere konu edildiği aktarılarak, "Söz konusu haberde yer alan iddialar ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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