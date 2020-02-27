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Denizli Valiliğinden 'korona virüs' açıklaması

Denizli Valiliği, yüksek ateş şikayetiyle devlet hastanesine başvuran yabancı uyruklu 3 hastanın yapılan tetkiklerinden korona virüsüne rastlanmadığını açıkladı.

27.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:30Denizli Valiliğinden 'korona virüs' açıklaması
Valiliği, yüksek ateş şikayetiyle devlet hastanesine başvuran yabancı uyruklu 3 hastanın yapılan tetkiklerinden korona virüsüne rastlanmadığını açıkladı.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Şubat'ta Denizli Devlet Hastanesine aralarında bir uyruklu şahsında bulunduğu 3 yabancı uyruklu hastanın yüksek ateş, burun akıntısı gibi şikayetleriyle başvuru yaptıkları belirtildi. Hastalardan numuneler alındığı ve enfeksiyon hastalıkları servisinde gözlem altına alındıklarının vurgulandığı açıklamada, "18 yaşında İran uyruklu, 27 yaşında Kırgız uyruklu ve 21 yaşında Afgan uyruklu hastaların numunelerinin sonuçları, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından negatif olarak tespit edilmiş, 3 yabancı uyruklu vatandaşta da korona virüsüne rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Denizli, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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