Haberler » Güncel » Denizli Valiliğinden özel yurttaki cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama - Haber

Denizli Valiliğinden özel yurttaki cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Denizli Valiliği, Çivril'deki özel bir erkek öğrenci yurdundaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

26.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:12 Denizli Valiliğinden özel yurttaki cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama
Valiliği, 'deki özel bir erkek öğrenci yurdundaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çivril ilçesindeki özel bir yurtta kalan 12 yaşındaki çocuğun, yurdun belletmeni E.T. tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde bazı basın yayın organlarında çıkan üzerine, açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, mağdur çocuğun Denizli Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildiği belirtilirken, "Olayın şüphelisi E.T'nin yakalanması yönünde çalışmalar ise sürmekte olup, iddia edilen konu ile ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Denizli, Çivril, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:07   Aile, çalışma sosyal hizmetler bakanı selçuk, asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısında... - Haber
18:06   Kosova'dan getirilen FETÖ sanığı Kahraman Demirez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası - Haber
18:06   Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı - Haber
18:06   Erciyes'te kayak ve snovboard eğitimlerine başlandı - Haber
18:05   Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
26.12.2019 18:08:21