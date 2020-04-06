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Denizli Valiliğinden photoshoplu sahte ekran görüntüsü ile ilgili açıklama

Denizli Valiliği, sosyal medyada ulusal bir haber kanalında yeni yayımlanmış gibi gösterilen "Denizli'de Acil Durum İlan Edildi' başlıklı photoshoplu ekran görüntüsünün gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

06.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:57
Denizli Valiliğinden photoshoplu sahte ekran görüntüsü ile ilgili açıklama
Denizli Valiliği, sosyal medyada ulusal bir haber kanalında yeni yayımlanmış gibi gösterilen "Denizli'de Acil Durum İlan Edildi' başlıklı photoshoplu ekran görüntüsünün gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Öğle saatlerinde sosyal medyada geniş yankı bulan, ulusal bir haber kanalında yeni yayımlanmış gibi gösterilen "Denizli'de Acil Durum İlan Edildi" ve Denizli Valisi Hasan Karahan'a aitmiş gibi "İlimizin tüm mahallelerine karantina getirildi, vatandaşlarımız sadece gıda ihtiyacı için dışarıya çıkacak" yazılı ekran görüntüsü ile ilgili Denizli Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Montajlanarak sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntüde ulusal bir televizyon kanalında yayımlanmış eski bir haberin üzerine 'Denizli'de Acil Durum İlan Edildi' başlıklı yazı ve Valimiz Hasan Karahan'a ait olmayan 'İlimizin tüm mahallelerine karantina getirildi, vatandaşlarımız sadece gıda ihtiyacı için dışarıya çıkacak 'şeklinde açıklama paylaşıldığı görülmüştür. İlimizde böyle bir durum söz konusu olmayıp, montajlanarak yayınlanan bu görüntüdeki yer alan açıklama da Vali Hasan Karahan'a ait değildir. Bu konu ile ilgili sosyal ağlar üzerinden milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Yazılı ve görsel medya, basın mensuplarımız ve halkımızın resmi makamlarımızın yapmış oldukları paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
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