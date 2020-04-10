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Denizli Valiliğinden sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama

Denizli Valiliğinden korona virüs tedbirleri kapsamında çıkarılan sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının hafta sonu 2 gün süreceği bu süreç içerisinde fırın ve temel gıda malzemesi satan marketlerin açık olacağı belirtildi.

10.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:55
Denizli Valiliğinden sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama

Denizli Valiliğinden korona virüs tedbirleri kapsamında çıkarılan sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının hafta sonu 2 gün süreceği bu süreç içerisinde fırın ve temel gıda malzemesi satan marketlerin açık olacağı belirtildi.


Denizli Valiliğinden konu ilgili yapılan yazılı açıklamada, yasağın bu gece 24.00 itibari ile başlayacağı ve 12 Nisan Perşembe günü gece saat 24.00'e kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki kentimizde tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, kargolar, hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri açık olacaktır. Ayrıca TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, acil çağrı merkezler çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, basın mensupları dışında dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
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