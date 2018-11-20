Son Dakika! Denizli'de Düşen Uçağın Enkazında 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
RADARDAN KAYBOLDU
Aydın'daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün saat 11.00 sıralarında havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
8 AYRI NOKTADA ARAMA YAPILDI
Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları Denizli'de 8 ayrı noktada yapılmıştı. Arama çalışmalarına ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gece görüş özelliği bulunan skorsky tipi bir helikopterde destek vermişti.
ENKAZA ULAŞILDI
Aramalar sonucu uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın enkazı Aydın'ın Karacusu bölgesinde ulaşıldı.
2 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI
Bölgeye ulaşan ekipler Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un cansız bedenlerine ulaştı.
Denizli