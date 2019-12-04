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Denizli Valisi Karahan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Denizli Valisi Hasan Karahan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçilen fotoğrafları incelemesi Denizli Valisi Hasan Karahan'ın fotoğrafları oylaması Denizli Valisi Hasan Karahan ile röportaj Denizli Valisi Karahan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına...

04.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:35
Valisi Hasan Karahan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçilen fotoğrafları incelemesi
Denizli Valisi Hasan Karahan'ın fotoğrafları oylaması
Denizli Valisi Hasan Karahan ile röportaj Denizli Valisi Karahan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
DENİZLİ - Denizli Valisi Hasan Karahan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Karahan, "haber", "yaşam" ve "" kategorisindeki fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın evlatlarına kavuşma ümidiyle bekleyen Diyarbakır annelerini anlatan "Çocuklarımızı Geri İstiyoruz" fotoğrafını seçen Karahan, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil Akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa- maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Karahan, yaptığı açıklamada, AA'nın geleneksel hale getirdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fotoğrafların anlamlı ve estetik olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansının Türkiye'nin doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılıkta yüz akı olmuş bir kurumu olduğunu dile getiren Karahan, şunları belirtti:
"Dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi temsil eden Anadolu Ajansı, bütün dünyada Türkiye'nin gözü kulağı. Olayları en yakından veren, birinci ağızdan takip eden, bizlere ulaştıran, bizlerin fikirlerini en iyi şekilde bütün dünyaya ulaştıran Türkiye'nin önemli bir kuruluşu. Anadolu Ajansımız, Türkiye'nin kendini modern çağın gereklerine uydurup çok güçlü medya kuruluşları arasında rekabeti sürdürebilen yegane kuruluşlarımızdan birisi. Dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri takip ederek insanlara doğru bilgiyi ulaştırıyor."
AA'nın çalışmalarını her zaman desteklediklerini belirten Karahan, "Anadolu Ajansına değerli çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Denizli Valisi Karahan, AA'nın

Türkiye, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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