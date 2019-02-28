Denizli ve İlçelerinde 'Güven Masası' Hizmete Girdi

Kaynak: DHA

Denizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdiDENİZLİ'de polisin vatandaşların sorun ve sıkıntılarını daha rahat aktarabilmesi amacıyla, şehir merkezi ile 10 ilçede oluşturan toplam 12 Güven Masası, törenle hizmete başladı. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Güven Masası huzur ve güvenlik konseptine katkı yapacak. Önemli bir görevi ifa edecek dedi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların polis merkezlerinde daha rahat iletişim kurması, sorun ve sıkıntılarını daha kolay anlatabilmesi amacıyla Denizli ve ilçelerinde toplam 12 Güven Masası oluşturuldu. Şehir Merkezi'nde Çınar ve Sevindik Polis merkezi, ilçelerde ise Baklan, Bekilli, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Honaz, Kale ve Tavas ilçelerinde oluşturulan Güven Masası birimlerinin açılışı için tören düzenlendi. Sevindik Polis Merkezi'ndeki törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve emniyet mensupları katıldı.Açılış töreninde Güven Masası hakkında bilgiler veren Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Doğan, Güven Masası, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek olup, diksiyonu ve iletişimi güçlü kadın polisler görevlendirilmiştir. Görevlilerimiz, vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurarak müracaat, şikayet ve taleplerini alarak polis merkezi amirliklerinin ilgili birimlerine yönlendirecekler. İlgi alanlarına giremeyen konularda ise vatandaşlarımız gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirecekler dedi.Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de Güven Masası uygulamasının amacı, güvenlik hizmetinin daha etkin daha yalın daha sade halka daha etkili hizmet verebilmenin bir vasıtasıdır. Denizli bir huzur adası, bir huzur kentidir. Bunu sağlayan parametrelerde kurum ve kuruluşlarını duyarlılığı, halkın teveccühü, özellikle de değerli meslektaşlarımızın gayretidir. Bu mantaliteyle hareket eden Güven Masası da huzur ve güvenlik konseptine katkı yapacak. Önemli bir görevi ifa edecek. Şehrimize ve milletimize hayırlı olsun diye konuştu.Konuşmaların ardından Güven Masası'nın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri ve polis memurları, Güven Masası'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.