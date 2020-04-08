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DENİZLİ Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geliyoruz deyip, hırsızlık yaptılar

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geliyoruz deyip, hırsızlık yaptılarDENİZLİ'de yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerine sokağa çıkması yasak olan vatandaşların evlerine giderek 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldiklerini söyleyip, güven kazanarak hırsızlık yapan...

08.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:02
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geliyoruz deyip, hırsızlık yaptılar
DENİZLİ'de yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerine sokağa çıkması yasak olan vatandaşların evlerine giderek 'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldiklerini söyleyip, güven kazanarak hırsızlık yapan 2 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. İki kişinin şüphelinin hırsızlık anı bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.
Tavas'ta geçen Pazar günü, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üzeri kişilerin evlerine giden iki kişi, iddiaya göre; Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldiklerini söyledi. Ardından da şüphelilerden biri sokağa çıkamayan vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını ellerindeki kağıda not alıp, oyalarken, diğeri evlere girip, bulduğu değerleri eşyaları çaldı. Şüphelilerin hırsızlık anı bir evin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki şüphelinin, gittikleri bir evde kimsenin olmadığını fark edip, bahçede bulunan bakır kazanları çalıp, otomobillerine koyması yer aldı.
JANDARMA KISKIVRAK YAKALADI
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldikleri söyleyen iki kişinin evlerinden hırsızlık yaptığını fark eden vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı Tavas ilçesindeki evin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, şüphelilerin Kadir S. (Say) (43) ile Veli K. (Kıran) (45) olduğunu tespit etti. İki şüpheli, bu sabah yine benzer şekilde hırsızlık için gittikleri Sarayköy ilçesindeki bir evde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden Kadir S.'nin 5 ayrı, Vali K.'nin ise 6 ayrı benzer suçtan arandığı belirlendi. İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DENİZLİ Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan geliyoruz deyip, hırsızlık yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Denizli, Güncel
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