DENİZLİ YAKALANMAMAK İÇİN UYUŞTURUCU HAPLARI TUVALETE ATTI

DENİZLİ'de, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin, elindeki uyuşturucu hapları tuvalete atarken yakalandığı belirtildi. İşlemleri tamamlanan zanlıların tamamı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, dün (perşembe) Karşıyaka
Mahallesi'nde uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon yaptı. 1 aylık teknik ve fiziki takip sonrası polis ekipleri, belirlenen 5 ayrı eve eş zamanlı baskın gerekleştirdi. Operasyonda 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polis
ekiplerinin baskın yaptığı evdeki şüpheli kadının, elinde bulunan uyuşturucu hapları tuvalete dökmeye çalıştığı sırada yakalandığını belirtildi. Tuvaletin gider borusunu kıran polisler, uyuşturucu hapları çıkardı. Operasyon kapsamında 430 uyuşturucu hap ile 11 bin lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklandı.
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü
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