25.06.2019 19:09
Haberler » Güncel » Haber

DENİZLİ Yangında hayvanlar telef oldu

Yangında hayvanlar telef olduDenizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 2'si büyükbaş, 5'i küçükbaş hayvan ile 20 tavuk yanarak telef oldu.

Yangında hayvanlar telef oldu
Denizli 'nin Pamukkale ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 2'si büyükbaş, 5'i küçükbaş hayvan ile 20 tavuk yanarak telef oldu. Ayrıca bir traktör de büyük hasar gördü.
Karakurt Mahallesi'nde yaşayan Musa Soysal'a ait ahırın samanlık kısmında, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen yangın ahırın geneline yayıldı. Ahırdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yangın söndürüldü. Ancak ahırdaki 1 inek, 1 buzağı, 1 keçi, 4 kuzu ve 20 tavuk yanarak telef oldu. Ayrıca 450 saman balyası ile traktör de yandı. Polis , yangınla ilgili soruşturma başlattı.DENİZLİ Yangında hayvanlar telef oldu
Kaynak: DHA
Pamukkale , Denizli , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:49 MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava
19:49 Siirt'te şüpheli bidon
19:48 İmamoğlu, 23 Haziran gecesi yaşananları paylaştı
19:47 YOZGAT SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİREN SURİYELİ ÇOCUK BOĞULDU
19:46 Gezi olayları davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun...
19:45 Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılar
19:43 ÇANAKKALE Ezine'de zeytinlik ve ot yangını