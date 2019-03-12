Denizli Yayaya Yasak Yerden Geçmeye Çalışan Kadın Öldü

Kaynak: DHA

Denizli'de yayaların girmesinin yasak olduğu yaya geçidi olmayan alt geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşlarındaki kimliği henüz belirsiz kadın, otomobilin çarpması sonucu öldü. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, İzmir karayolu üzeri Sümer Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 50 yaşlarındaki bir kadın, yayaların bulunmasının yasak ve tehlikeli olduğu yaya geçidinin bulunmadığı alt geçide girdi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, 38 yaşındaki Kadir Özen yönetimindeki 20 GC 451 plakalı otomobil çarptı. Kanlar içinde yere düşen kadın için kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alt geçitte İzmir yönü, ulaşıma kapatıldı. Alt geçide gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının kaza yerinde öldüğü belirlendi. Kaza yerindeki inceleme sonrası kadının cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların ismini bilmediği ancak akli dengesinin yerinde olmadığını ifade ettiği kadının kimliğinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı. Otomobil sürücüsü Özen, kaza sonrası polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.