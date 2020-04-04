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Denizli'ye araç girişi durduruldu

DENİZLİ'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kente özel araç giriş ve çıkışları jandarma ve polis ekipleri tarafından durduruldu.

04.04.2020 04:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 04:57
Denizli'ye araç girişi durduruldu

DENİZLİ'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kente özel araç giriş ve çıkışları jandarma ve polis ekipleri tarafından durduruldu. Geldikleri yöne geri gönderilen araçların sürücüleri zaman zaman tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece saat 00.00'dan sonra özel araçlarla giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından Denizli 'de polis ve jandarma ekipleri karayollarında önlem aldı. Denizli'yi İzmir, Antalya ve Muğla'ya bağlayan 3 ayrı karayolu şehir sınırlarında jandarma ve polis ekipleri tarafından dubalarla kapatıldı. Yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler, Denizli plakalı araçların kente girmesine izin verirken, başka şehirlere gitmek isteyen araçları geldikleri yöne geri yönlendirdi.Genelgeyle izin verilen araçlar kontrol noktalarından ekipler tarafından geçirildi. Geçişlerine izin verilmeyen araçların sürücüleri zaman zaman tepki gösterdi. Oluşan araç yoğunluğu ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından sona erdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Denizli, Polis, Güncel
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