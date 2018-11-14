Denizli Yetenekli Sporcularını Arıyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:19



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:19

Denizli'de, Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 'Antrenörler ve Beden Eğitimi Öğretmenleri'nden oluşan 20 kişilik bir ekiple 1 ay önce Çameli ilçesinde yetenekli sporcuların belirlenmesi için başlanan yeni dönem çalışmaları aralıksız sürüyor.Türk sporu adına geleceğin yıldızlarını henüz ilkokulda keşfetmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığı ile hayata geçirilen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi devam ediyor. Proje kapsamında köy okulları da dahil ilkokul 3. sınıf öğrencilere yapılan taramalarla teknolojik sistemler kullanılarak elde edilen veriler Ankara'da toplanıyor.Denizli'de Antrenörler ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinden oluşan 20 kişilik bir ekiple bir ay önce Çameli'den başlanan yeni dönem çalışmaları aralıksız sürüyor. 8 farklı istasyonda boy kilo, esneklik, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, geriye sağlık topu atma, çabukluk, çeviklik ve 20 metre sürat koşusu gibi alanlarda yetenekleri test edilen çocukların ölçüm sonuçları veri tabanına kaydediliyor. Önceki gün Çal, Bekilli ve Baklan ilçelerinde gerçekleşen taramaların ardından bugün Bozkurt ve Çardak ilçesinde yetenek keşfi yapıldı."Öğrenciler yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirilecek"İlkokul 3. sınıf öğrencilerini kapsayan proje ile 2018-2019 eğitim öğretim dönemi süresince Denizli'de 12 bin 948 öğrencinin sportif yetenek taramasından geçeceği belirtildi. Yetenekleri test edilen öğrencilerin ölçüm sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı veri tabanına kaydediliyor. Analiz edilecek sonuçlara göre öğrenciler, yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirilecek. İlerlemesi takip edilecek sporculardan belirli kriterler dahilinde seçilenler ise elit düzeyde sporcuların yetiştirildiği Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine davet edilecek.Çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, projenin her yıl genişletilerek devamlı hale gelmesinin ülkemizde spor altyapısının sağlam temeller üzerinde yükselmesi için önemli olduğunu belirtti. İlçelerin ardından 21 Kasım'dan itibaren Merkez ilçelerde yetenek taramasına geçileceğini söyleyen İbanoğlu, ilk aşamanın 3 Ocak 2019 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi. - DENİZLİ