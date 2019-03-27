Denizli Yola Fırlayan Yavru Köpeği Belediye Otobüsü Ezdi

Yola fırlayan yavru köpeği belediye otobüsü ezdi Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, yola fırlayan tasmasız yavru köpek, bir otobüsün altında ezilerek öldü. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Deliklitaş Mahallesi'nde yaşayan Yasin Başa (16) dün (salı) sabah markete gitmek için evinden çıktı. Bu sırada evin bahçesindeki, sahibi olduğu tasmasız yavru köpek de peşinden gelmek için yola fırladı. Aniden yola fırlayan köpek, bu sırada geçen belediye otobüsünün altında kalıp, ezildi. Otobüs şoförü köpeği ezdiğini farkedip, durdu. Ancak, sevimli köpek, olay yerinde telef oldu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yavru köpekten geriye ise, daha önce cep telefonuyla çekilmiş çocuklarla oynarken görüntüleri kaldı.
Pamukkale, Denizli, Güncel
Kaynak: DHA