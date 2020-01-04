Haberler » Güncel » Denizli yurt binasındaki baca yangını korkuttu - Haber

Denizli yurt binasındaki baca yangını korkuttu

Yurt binasındaki baca yangını korkuttuDENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:23
Yurt binasındaki baca yangını korkuttu
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle yurt binası boşaltılırken, öğrenciler tedirgin oldu.
Caddesi'ndeki KYK öğrenci yurdunda, erkek öğrencilerin bulunduğu B Blok'un bacasında, dün gece yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören öğrenciler yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi. Yangın nedeniyle yurt binası boşaltıldı. Tedbir amacıyla elektrikler kesildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Korkulu anlar yaşayan öğrenciler, yangının sönmesinin ardından rahat nefes alarak binaya geri döndü. Yangının çıkış nedeniyle araştırılıyor.
Denizli yurt binasındaki baca yangını korkuttu

Denizli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:15   Dağcılar şehitleri anmak için Allahuekber Dağları'na tırmanmaya başladı - KARS - Haber
11:14   Kayseri'de kar etkili oldu - Haber
11:14   Vali yerlikaya 2019 yılında başka ile kayıtlı olan 97 bin 255 suriyeli istanbul'dan ayrıldı. - Haber
11:14   Van kamyonette üzerinde 'paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı - Haber
11:09   Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik aşısı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 11:17:53