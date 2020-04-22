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Denizlili anaokulu öğrencileri "23 Nisan" coşkusunu evlerinde yaşadı

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarında kutlayamayan anaokulu öğrencileri, evlerininin balkon ve pencerelerini afiş ve bayraklarla süsledi.

22.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:37
Denizlili anaokulu öğrencileri
Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarında kutlayamayan anaokulu öğrencileri, evlerininin balkon ve pencerelerini afiş ve bayraklarla süsledi.
Hacı Semiha Kulaklı Anaokulu öğrencileri, "23 Nisan" dolayısıyla evlerinde ailelerinin de yardımıyla hazırlık yaptı.
Balkon ve pencerelerini süsleyen, hazırladıkları afişleri sergileyen çocuklar buna ilişkin görüntülerini kayıt altına aldı. Şiir de okuyan öğrencilerin bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Sınıf öğretmeni Funda Tülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için daha önceden plan yaptıklarını ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle okullara ara verildiğini söyledi.

Öğrencilerinin aileleriyle birlikte evlerini süslediği anları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirten Tülü, "Yaklaşık 19 öğrencim evlerinin oda ve balkonlarını süsledi. Kimisi şiir okudu. Kimisi pankartlar hazırladı. Çocuklarımız buruk bir bayram geçirecek ama evlerinde bu coşkuyu yaşamaya çalışacaklar." dedi.

Öğrencilerden Mükremin Düdükçü ise bayramı okulda kutlayamadığı için üzüldüğünü ancak annesi ve babasıyla evi Türk bayraklarla süslediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Denizli, Güncel , Haber
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