Denizlili hakemler İsveç'teki turnuvada düdük çalacak

Denizlili futbol hakemleri, İsveç 'te düzenlenecek olan 'GOTHIA CUP The World Youth Cup 2019' futbol turnuvasına davet edildi. 78 farklı ülkeden 1598 takımın katıldığı turnuvada Denizlili 19 futbol hakemi, düdük çalacak.İsveç'te, her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'GOTHIA CUP The World Youth Cup 2019' futbol turnuvası başladı. Turnuva bu yıl da farklı yaş kategorilerinde 78 farklı ülkeden 1598 genç takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Göteborg kentinde düzenlenecek turnuva için Denizli'den 19 futbol hakemi davet edilirken, bu gelişme kentteki spor camiasında büyük bir sevinçle karşılandı. Denizlili hakemlerin de düdük çalacağı turnuva, 14-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.Hakem kafilesinde yönetici olarak tecrübeli hakem Mehmet Öztan bulunuyor. Yine klasman hakemlerinden Harun Öztekin, bölgesel hakemler Cihan Yurdagül ve Recep Baysal, bölgesel yardımcı hakemler Ethem Potuk ve Ertuğrul Duran'ın yanısıra klasmana aday il hakemleri bu organizasyonda görev alacak.Aynı zamanda turnuvada Denizli'den kadın hakem olarak Ece Şeyma Haşlak düdük çalacak. - DENİZLİ