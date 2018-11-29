Denizlili İş İnsanı Muzaffer Özdemir Yaşamını Yitirdi

Ege bölgesinin tanınmış iş insanlarından Zafer gazozlarının sahibi Muzaffer Özdemir, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

TEDAVİ GÖRÜĞÜ HASTANEDE HAYATA VEDA ETTİ

Denizli'de 1934'te babası Mustafa Lütfi Özdemir'in "Yeşil Denizli Zafer Gazozhanesi" adı ile kurduğu ve daha sonra "Zafer" gazozları markası altında faaliyet gösteren şirketin başında bulunan Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin yerel markasını üreten aile şirketinin sahibi Özdemir'in cenazesi, 1 Aralık Cumartesi günü Ulu Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kendine özgü tadı ve klasik şişesiyle Türkiye'nin en köklü meşrubatlarından olan, yurt içinde ve dışında pek çok noktada tüketiciye ulaşan Zafer gazozlarının sahibi Özdemir, 3 çocuk babasıydı.