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Denizlili kas hastası çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de, 2 yaşından bu yana mücadele ettiği kas hastalığına yenik düşen Kubilay Yiğit'in (16) cenazesi toprağa verildi.

27.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:32Denizlili kas hastası çocuk son yolculuğuna uğurlandı
'de, 2 yaşından bu yana mücadele ettiği kas hastalığına yenik düşen Kubilay Yiğit'in (16) cenazesi toprağa verildi.
Karaman Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve Tuba Yiğit çiftinin 16 yaşındaki çocukları Kubilay'a 2 yaşındayken kas erimesi teşhisi konuldu.
Kubilay Yiğit, o tarihten bu yana birçok hastanede tedavi gördü.
Dün evinde rahatsızlanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda defnedildi.
Anne Tuba Yiğit oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü.
Kubilay Yiğit'in tabutunun üzerine ise 4 yıl önce Galatasaray Kulübü'nün davetlisi olarak gittiği İstanbul'da verilen forma bırakıldı.
Cenazeye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eski Bakanı Nihat Zeybekci ve çok sayıda kişi katıldı.

Mustafa Fehmi Kubilay, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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