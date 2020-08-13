Denizlili koleksiyonerin banknot koleksiyonu ilgi çekiyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Murat Karasu 21 yıldır eski para koleksiyonu yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçede merakla eski para koleksiyonculuğuna başlayan Karasu aradan geçen 21 yılda 100 bin lira değerinde 200 banknot biriktirdi.

Sosyal medya ve antika severlerin düzenlediği mezatlardan alım yapan Karasu'nun en nadide parası ise Sultan 5. Mehmed Reşad dönemine ait 2,5 lira...

Karasu AA muhabirine, Kore Gazisi dedesinden kalan madalyaları saklarken bu işe merak saldığını söyledi.

Denizli'de para alım satımı yapan bir ağabeyiyle birlikte koleksiyonculuk yaptığını ifade eden Karasu, "Mezatlara katılarak işi devam ettirdim. Paraları toplarken şehirlerarası yolculuk çok olmuyor. Günümüzde sosyal medya üzerinden antika ve koleksiyonerlerin bulunduğu gruplarda birbirimizden haberdar oluyoruz. Cumhuriyetten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün bastırdığı üzerinde çiftçilerin bulunduğu 1 ve 5 liralar var. Bu paraların her birinin anısı var aslında. " dedi.

Karasu koleksiyonunun kendisi için paha biçilemez olduğunu ifade ederek, "Satmayı ya da herhangi birine vermeyi düşünmüyorum. Mezatlarda madalyon denk geldiğinde alıyorum. Madalya koleksiyonu yapmıyorum. Benim için manevi değeri yüksek olduğu için alıyorum. Şu ana İstiklal madalyası, liyakat madalyası, Kanuni Esasi madalyasının bulunduğu 8 tane madalya var. Madalyalar benim için ayrı önem taşıyor." şeklinde konuştu.