13 Kasım 2018 Salı 11:12



13 Kasım 2018 Salı 11:12

Denizlili minikler robotlara yapay zeka yükleyip futbol oynatıyor Sorunları algılayıp çözüm üreten robotlar Tayland'da Türkiye'yi temsil edecekDENİZLİ - Denizli'de yaşları 11 ile 16 arasında değişen çocuklar, kendi tasarladıkları yapay zekaya sahip futbol oynayan robotlarıyla Türkiye'yi temsil edecek. Dünya Robot Olimpiyatları'nın Türkiye ayağında 1. olan minikler, dünya şampiyonası için bugün Tayland'a gidecek. Denizlili minikler, geliştirdikleri yapay zekaya sahip robotlarla Türkiye'yi dünyada temsil etmeye hazırlanıyor. Mayıs ayında İzmir'de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye elemelerinde birinci olan minikler, 16-18 Kasım tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek 2018 Dünya Robot Olimpiyat'ında futbol kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Eğitim Teknolojileri ve Yazılım Uzmanı Seçkin Aksoy ve eşi Deniz koçluğunda özel bir yazılım ofisinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, kendi tasarladıkları robotlara yapay zeka kazandırdı. Yaşları 11 ile 16 arasında değişen çocukların yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucu geliştirdiği futbol temalı robotlar, kızıl ötesi ışınlar yayan elektronik topu algılayarak karşı kaleye gol atmaya çalışıyor. İki robottan oluşan takımlarda robotlardan biri defans yaparken, diğeri ileride gol atmaya çalışıyor. Yazılımı tamamen yerli ve milli olan robotlar, sahanın içerisindeki topu ve kaleleri kendi yapay zekalarıyla buluyor. Hedef uluslararası başarı Robotlarıyla Türkiye 1'inciliği elde eden 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Kaan Uçar, 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Sarp Şahin ve 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Seçil Aksoy, koçlarıyla birlikte Türkiye'yi temsil etmek için Tayland'a gidip, diğer ülkelerin 1'incileriyle mücadele edecek. Geçtiğimiz yıl ülkeyi Kosta Rika'da temsil eden ve Mayıs ayındaki turnuvada 3. olan takım üyelerinden Berk Can Kiraz da, sponsor bulunması durumunda Tayland'a gidecek. Geçtiğimiz yıl, koçluğunu yaptığı takımı ile Türkiye'yi Kosta Rika'da temsil eden Seçkin Aksoy, hedeflerinin uluslararası başarı kazanmak olduğunu söyledi. Gelecekte ülkenin ihtiyacı olan yerli yazılım konusunda çalışmalar yapmak ve ülkeye hizmet etmek isteyen minikler de, futbol kategorisinde yaşça kendilerinden büyüklerle yarışacakları turnuva için son hazırlıklarını yaptı. Öğrenciler robotlarından derece bekliyor Olimpiyatlara katılacak öğrencilerden biri olan Seçil Aksoy, 3 yıldır robotik işleriyle uğraştığını belirterek, robotlarını tanıttı. Robotlardaki sensörlerin, elektronik topun yaydığı kızılötesi ışınları algılayarak, topu karşı kaleye götürdüğünü aktaran Aksoy, sensörlerin sahadaki sıkışma durumunda problemleri de çözdüğünü kaydetti. Öğrencilerden Sarp Şahin de, 4 yıldır robotik alanında projeler ve çalışmalar yaptıklarını aktardı. Arkadaşlarıyla ve koçlarıyla birlikte 1 yıldır robotlar üzerinde çalıştıklarını aktaran Şahin, robotlarına güvendiklerini ve Tayland'da dereceye gireceğine inandıklarını söyledi. "Karşılaştığı probleme robotun ne yapması gerektiğini önceden belirliyorlar" Öğrencilerin koçluğunu yapan Seçkin Aksoy ise, Denizli'den böyle bir takımın çıkmasının kendilerini gururlandırdığını kaydetti. Öğrencilerinin bu alanda kendi zekalarını geliştirdiğini ifade eden Aksoy, "Öğrencilerin yaptığı robotun amacı, robotun karşılaştığı bir probleme çözüm bulmasını sağlamak. Yani robot nasıl kaleyi bulacak, nasıl kaleye gidecek, top kenarda sıkıştığında robotun ne yapması gerekiyor? gibi sorunları öğrenciler önceden belirleyip, robota bu problemlerle karşılaştıklarında ne yapacaklarını öğretiyor. Yazılımlarını kendileri yazıyorlar" dedi.