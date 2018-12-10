Denizlili Otelciler Müze Projesini Hatırlattı

Denizli
Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen
, Denizli'de yapılması planlanan müzenin ivedilikle yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini kaydetti.
DENTUROD Başkanı Şen, yaptığı yazılı açıklamada, müzelerin, dünya mirasının korunduğu mekanlar olduğuna işaret ederek, uzun yıllardır tartışılan Denizli'de arzu edilen müze projelerinin bir türlü hayata geçirilemediğini belirtti.
Denizli'deki müzelerin sayı ve nitelik olarak yetersiz kaldığını savunan Şen, şunları kaydetti:
"Denizli'de yapılması planlanan müzenin ivedilikle yeniden gündeme getirilmesi bir gerekliliktir. Müzeler bir kentin, bir ülkenin prestij yapıları, entelektüel, kültürel göstergeleridir. Sadece gelen yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanlar değildir. Bu nedenle Denizli Müzesi şehrimizin tarihsel, kültürel, etnografik eserlerini, güzel sanatlarını insanımıza eğitici, eğlendirici, düşündürücü bir omurga içinde sunabilmeli, kenti kucaklayabilmelidir."
"Müze kompleks şeklinde olmalı"
Şen, Denizli'de yapılacak müzenin aynı zamanda farklı etkinliklerin de yapılabileceği bir kompleks şeklinde olmasının, turizme ilişkin gelecek beklentilerinin karşılanabilmesi için gerekli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"DENTUROD olarak önerimiz, Pamukkale- Ankara
kavşağında yer alan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait arsanın ivedilikle bu minvalde değerlendirilmesidir. Lokasyon olarak şehre ve Pamukkale, Laodikya
antik kentlerine yakınlığı, gerek turistlerin, gerek vatandaşlarımızın gerek öğrencilerimizin, okulların kolaylıkla ulaşmasına imkan sağlayacaktır. Alanın genişliği hem sergileme hem de sanal, dokunulabilir, yaşamın devam ettiği sürdürülebilir müze kavramına uygundur."
Murat Şen,Denizli
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:51