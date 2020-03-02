Denizlili sipsi ustası Halime Özke'nin acı günü

Denizlili sipsi ustası ve "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü sahibi Halime Özke'nin eşi Suat Özke tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Beyağaç
ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Özke'nin kanser tedavisi gören eşi Suat Özke (67), rahatsızlanınca kentteki özel bir hastaneye götürüldü.
Suat Özke, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özke'nin cenazesi bugün ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
Yöresel müzik aleti sipsi ustası olan Halime Özke, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.