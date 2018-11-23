Denizlililer Batur'un Yanında

İzmir Denizlililer Derneği Başkanı Veli Kasap ve yönetimi, ziyaret sırasında başkan Batur'a destek mesajları verdi.

SİZİN DESTEĞİNİZ ÇOK ÖNEMLİ

Narlıdere Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur'a derneklerden gelen destek ziyaretleri devam ediyor.İzmir Denizlililer Derneği Başkanı Veli Kasap ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Batur, "İzmir'i izmir yapan ve İzmir'in değeri olan derneklerimizi burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Özellikle Denizlililer Derneğimizin bize yaptığı ziyaret ve destekleri bizi daha da mutlu etti. Bu vesile ile Denizliler dernek başkanı Veli Kasap ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Denizlilerin bize olan desteği çok önemli" dedi.

DESTEKLİYOR VE ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLİYORUZ

Ziyaret sırasında bir konuşma gerçekleştiren İzmir Denizlililer Derneği Başkanı Veli Kasap, "Abdül başkanımızın adaylık haberini aldığımızda çok mutlu olduk. İzmir'e çok önemli değerler katacağına inanıyoruz. Bizde Denizliler derneği olarak başkanımızın adaylığını destekliyor ve şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.