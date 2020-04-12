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Denizlililer evinde kalıyor büyükşehir belediyesi ihtiyaçları karşılıyor

Denizli'de sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Denizli Büyükşehir Belediyesi seferberlik başlattı.

12.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:25
Denizlililer evinde kalıyor büyükşehir belediyesi ihtiyaçları karşılıyor
Denizli 'de sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Denizli Büyükşehir Belediyesi seferberlik başlattı. Denizlililerin karara uyarak evlerinde kaldığını belirten Başkan Zolan, "112 ve 153'e gelen tüm talepler Vefa Sosyal Destek Grubu ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından karşılanıyor" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüsün yayılmasına engel olmak için alınan karara hemşehrilerinin uyduğunu anımsattı. Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını, kurallar ölçüsünde karşılamak için tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Zolan, "Cumartesi sabah erken saatlerden itibaren gerek Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz gerekse Vefa Sosyal Destek Grubumuzla vatandaşlarımızın ihtiyacını giderme anlamında seferber olmuş durumdayız. Bunun yanında başta Büyükşehir DESKİ, itfaiye, zabıta, sokak hayvanlarına yönelik hizmet veren birimlerimiz şehrimizde belediye hizmetlerimizin aksamaması için de gayret gösteriyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız ihtiyaç olduğunda taleplerini iletebilir"

Denizli'deki fırın, eczane ve tüm sağlık kuruluşlarının açık olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Fırınlarımız açık, mahalle aralarına kadar gidip dağıtım yapıyorlar. Bu şekilde ulaşılamazsa, vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezi veya ALO 153 hattımızı arıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve Vefa Sosyal Destek Grubumuz aracılığı ile de ekmeğe ulaşabiliyor. Ekmek ve sağlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Hiçbir şey sağlıktan, candan daha öte değil. Bu iki günde de teması en aza indirip hastalığın yayılmasını önlemiş olacağız. Alınan kararlar ölçüsünde vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek için gayret ediyoruz. Bu tedbirlere uyduğumuz da hastalığı daha çabuk atlatırız. Hepimiz kurallara uyalım. Kimse zarar görmesin, duamız temennimiz budur. İnşallah sağlıklı güzel günler yakındır. Vatandaşlarımız ihtiyaç olduğunda taleplerini iletebilir. Ekiplerimiz olağanüstü çaba gösteriyor. Her birine teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlar ise ihtiyaçlarının giderilmesinden son derece memnun olduğunu bir telefonla yardımlarına koştuklarını belirterek Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
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