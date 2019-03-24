Denizlililer Güneşli Hafta Sonunun Tadını Çıkardı

Kaynak: İHA

Denizli'de soğuk geçen kış aylarının ardından açan güneşi ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar hafta sonu tatilinde sokağa akın etti. Kent merkezindeki işlek cadde ve parklarda yürüyüş yapan vatandaşlar güneşin tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çekti.Kentte soğuk geçen ve son yıllardaki en fazla kar yağışının yaşandığı kış günlerinin ardından yaz günleri kendisini hissettirmeye başladı. Hafta sonu tatilinde sıcak havayı fırsat bilen Denizlililer, güneşin tadını çıkardı. Bankara oturup sohbet eden, yürüyüş yapan vatandaşlar Delikliçınar Meydanı'nda bulunan ve Denizli'nin simgesi olan cam horoz heykeli önünde bol bol fotoğraf çekti. Bisikletleriyle sokaklarda turlayan çocuklar ise güneşli renkle görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 10 derece civarında seyrettiği kentteki sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. - DENİZLİ