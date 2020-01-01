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Denizlililer yeni yıla coşku içerisinde girdi

Denizli'de kent meydanında bir araya gelen vatandaşlar yeni yıla dilek feneri uçurarak coşku içerisinde girdi.

01.01.2020 01:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:14 Denizlililer yeni yıla coşku içerisinde girdi
'de kent meydanında bir araya gelen vatandaşlar yeni yıla dilek feneri uçurarak coşku içerisinde girdi.

Denizli'de yeni yıl kutlamalarının adresi 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı oldu. Kutlamalarda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede çok sayıda trafik ekibi de görev yaptı. Ellerinde balonlar ile meydana gelen yüzlerce vatandaş kentin simgesi olan Horoz heykeli önünde maytap ve meşaleler yakarak eğlendi ardından saatler 23.59 olduğunda uçurdukları dilek fenerleri ile yeni yıla girdi. Coşku içerisinde geçen kutlamalar olaysız geçti. Kutlamalarda gençlerin yoğunlukta olduğu gözlendi. Yeni yıla girmenin coşkusunu yaşayan vatandaşlar, 2020'nin herkese güzellik ve iyilik getirmesi dileğinde bulundular.

Öte yandan, polis ekipleri her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için drone ile de havadan görüntüleme yaptı. - DENİZLİ

Denizli, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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