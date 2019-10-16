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Denizlinin gelecek 5 yılına yön verecek stratejik plan onaylandı

Denizli'nin gelecek 5 yılına yön verecek 2020-2024 Denizli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı onaylandı.

16.10.2019 16:03Denizlinin gelecek 5 yılına yön verecek stratejik plan onaylandı
Denizli'nin gelecek 5 yılına yön verecek 2020-2024 Denizli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı onaylandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısının son birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, gündemin 3. maddesinde yer alan kentin gelecek 5 yılını kapsayacak hizmet, çalışma, faaliyet ve projelerini belirleyen 2020-2024 Denizli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı görüşüldü. Başkan Osman Zolan, Stratejik Planı yaparken kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve tüm kesimler ile vatandaşların katkı vermesini istediklerini, bu yönde de geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Planı hazırlarken tüm paydaşların görüşünü almaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Zolan "Bu çalışmayla hem şehrimizi tekrar bir gözden geçirmiş olduk hem de tüm kesimlerle bir araya gelerek her birine temas etmiş olduk. Katılımcı bir plan ve katılımcı bir belediye yönetimi noktasında gayretimizi bu stratejik planla da sürdürdük" dedi. - DENİZLİ

Osman Zolan, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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